المحليات

نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1447 هـ      30 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة)
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، اجتماع اللجنة بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة. واطلعت اللجنة على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي، والتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات، لتمكين قاصدي المسجد الحرام من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة. وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج العام الحالي 1447هـ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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