نائب أمير مكة يطلع على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين

البلاد (مكة المكرمة)

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، اجتماع اللجنة بديوان الإمارة في العاصمة المقدسة. واطلعت اللجنة على أعمال الجهات المعنية بخدمة المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي، والتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات، لتمكين قاصدي المسجد الحرام من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة. وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد المبكر لحج العام الحالي 1447هـ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.