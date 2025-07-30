الإقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10914) نقطة

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1447 هـ      30 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ (90.47) نقطة، ليقفل عند مستوى (10914.38) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (677) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (145) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (100) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثمار، وأكوا باور، وحلواني إخوان، وتنمية، والتأمين العربية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والنهدي، وبان، والشركة الطبية المتخصصة، والأندلس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00 %) و (7.17 %)، وأسهم شركات شمس، وبان، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(83.19) نقطة ليقفل عند مستوى (26809.08) نقاط، بتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *