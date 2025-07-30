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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس أذربيجان

صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1447 هـ      30 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
تسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله أمس بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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