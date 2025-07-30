ابن نافل يترجل عن رئاسة الهلال 

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن فهد بن نافل عن عدم ترشحه لرئاسة شركة نادي الهلال في الفترة القادمة، مكتفياً بالمدة السابقة وكتب عبر حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي (X) ” بقلبٍ يملؤه الامتنان والفخر، كوني فردًا مساهمًا مع زملائي وزميلاتي في مسيرة هذا الكيان العظيم، ليأتي الوقت الذي أسلّم راية قيادة النادي كما كان، أو أفضل ممّا كان -بإذن الله-، مثلما تسلّمتها، وتسلّمها أسلافي، وهذا هو نهج الهلال.

‏أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العامة لشركة النادي، مفضّلًا بذلك عدم الترشّح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، سائلاً المولى القدير أن يوفق الهلال حاضرًا ومستقبلًا”.

واستطرد بذكر الإنجازات السابقة في فترة رئاسته، مع بقية زملائه:”زملائي وزميلاتي العاملين والعاملات.. السابقين والحاليين.. كنتم خير مثال لـ”القويّ الأمين”، بذلتم جهودًا جبّارة، وكنتم -وما زلتم- سر تميّز الهلال واستمرار ريادته في مختلف المجالات؛ فلكم أجزل الشكر والتقدير، وبعطائكم وإخلاصكم ينمو الهلال.

‏إخواني وأخواتي اللاعبين واللاعبات.. الحاليين والسابقين.. في كافة الألعاب الرياضية والفرق، كتبتم التاريخ بمداد من ذهب، واستشعرتم دائمًا مكانة أن يكون “الهلال أولًا”، فشكرًا لكم من القلب، ولا تزال صفحات التاريخ تنتظر منكم مزيدًا من أمجاد تروى، ومواقف تُخلّد “.

واختتم بشكر جمهور الهلال “مسك الختام.. جماهير ⁧‫#الهلال‬⁩ العظيمة

‏سر الهيبة، والدرع المتين.. وقلب الهلال الذي لا ينضب حبًا..

‏أنتم الربّان الذي يصوّب الاتجاه.. وأنتم الوقود الذي يُشعل قناديل الفرح..

‏انتماء لا حدّ له.. وعشقٌ لا سقف له.. وإخلاص أبديّ.. تلك أشياء في الهلال لا تباع ولا تشترى.. تغرس في القلوب، وتنمو بالذهب

‏كنتم أمام الهلال في مختلف القارات.. من “طوكيو” إلى “أورلاندو” وما بينهما: “الأرض.. أرض الهلال.. والزمان زمانه”..

‏لكم في القلب مشاعر لا تصفها الكلمات..

‏شكرًا لكم فردًا فردًا.. وعذرًا عن كل لحظة لم تكن كما تستحقّون ”

وبهذا يسدل الستار عن فترة قيادة دفة الزعيم منذ عام 2019 -2025 والتي حقق خلالها البطولات الأكبر بين إدارات الأندية السعودية كافة؛ حيث استطاع ان يحقق 11 بطولة؛ منها بطولتا دوري أبطال آسيا، و 3 كأس خادم الحرمين الشريفين، و 4 بطولات دوري المحترفين، و 2 كأس سوبر.

وشارك خلالها في كأس العالم للأندية أربع مرات 2019 -2021-2022-2025 و حقق خلالها وصافة العالم في عام 2022.

الجدير بالذكر ان اللجنة العامة لانتخابات الاندية الرياضية أعلنت عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس ادارات المؤسسات غير الربحية لأندية (الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر ) من يوم الأحد الموافق 27 يوليو من العام 2025.