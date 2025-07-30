آل العيسوي وأبوزيد والطباع يتلقون التعازي في فقيدهم محمود

متابعاتآل العيسوي وأبوزيد والطباع يتلقون التعازي في فقيدهم محمود صحيفة البلادaccess_time5 / صفر / 1447 هـ 30 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق خالد بن مرضاح (جدة) تلقى آل العيسوي وآل أبوزيد وآل الطباع وأرحامهم وأنسابهم التعازي والمواساة في فقيدهم محمود خالد العيسوي، الذي وافته المنية ظهر يوم الأحد الماضي في مدينة جدة. وقد تمت الصلاة عليه في مسجد العامودي بحي الخالدية ودفن بمقبرة أمنا حواء بجدة. الفقيد ابن وداد صالح أبوزيد، وزوج سوزان مروان الطباع. رحم الله الفقيد وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.