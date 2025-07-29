هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها وتحظر دخول وزيرين للاحتلال

البلاد (رويترز)
ذكرت الحكومة الهولندية “أنها بصدد استدعاء سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها، للتنديد بالوضع الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه في غزة”.
كما أعلنت عن فرض حظر دخول إلى أراضيها على بن غفير وزير الأمن القومي، وسومريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستعمرات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة” في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
يأتي القرار الهولندي وفقًا لوكالة “رويترز” في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، الشهر الماضي.
يأتي القرار الهولندي وفقًا لوكالة “رويترز” في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، الشهر الماضي.