نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فهد بن ثنيان

البلاد (الرياض)

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر أمس (الاثنين)، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير فهد بن ثنيان بن محمد بن ثنيان- رحمه الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير بندر بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير ماجد بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير ثامر بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سلطان بن ثنيان بن محمد بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن هذلول بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير طلال بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الأمير معتز بن فهد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير محمد فيصل بن بندر بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر فيصل بن بندر بن ثنيان. كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.