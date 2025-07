مع ختام الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. المزيد من الأبطال والجوائز

هاني البشر (الرياض)

مع إسدال الستار على الأسبوع الثالث من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، تواصل العاصمة الرياض تقديم تجربة رياضية وترفيهية عالمية المستوى، حيث امتلأت الساحات بجماهير متحمسة، في حين خاض اللاعبون والفرق مواجهات حاسمة للفوز بالألقاب والنقاط الثمينة ضمن سباق بطولة الأندية.

ومع بلوغ البطولة منتصف المشوار، تتصاعد حدة المنافسة بين النجوم، في ظل تتويج فريق مختلف بلقب كل بطولة حتى الآن، ما يعكس الطابع الاستثنائي والتنافسي غير المسبوق لنسخة هذا العام.

عودة قوية لـ Serral في StarCraft II

في منافسات StarCraft II، أثبت اللاعب الفنلندي الشهير جونا سوتالا”Serral” جدارته بلقب البطولة بعد أداء هيمن من خلاله على مراحل المنافسة، واختتمه بانتصار بنتيجة 5-2 على الكوري الجنوبي كيم دوه-وو” Classic” في النهائي. وبهذا الفوز، أحرز الفنلندي ثالث ألقابه العالمية، ولم يخسر سوى في خريطتين طوال مشواره نحو اللقب، ليثبت بأنه أحد أعظم لاعبي StarCraft II في التاريخ.

عودة دراماتيكية في Honor of Kings

في بطولة Honor of Kings، كانت الجماهير على موعدٍ مع لحظة تاريخية شهدت تتويج فريق AG.AL باللقب بعد عودة دراماتيكية أمام TT Global، حيث قلب تأخره بنتيجة 1-3 إلى فوز مثير 4-3. ومنح هذا الفوز الفريق جائزة مالية قدرها 750 ألف دولار. ودخل نجم الفريق، شو بي تشينغ؛ الملقب “YiNuo”؛ التاريخ بتحقيقه للقبه الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد فوزه سابقاً مع فريق KPL Dream Team في نسخة 2024. كما حطم فريق NOVA Esports الرقم القياسي لأسرع مباراة في بطولة Honor of Kings KWC 2025، عندما أنهى مباراته أمام Twisted Minds في 6 دقائق و23 ثانية.

تفوق أمريكي في Call of Duty: Black Ops 6

شهد الأسبوع الثالث تتويج فريق OpTic Gaming بلقب Call of Duty: Black Ops 6 بعد فوز كاسح بنتيجة 4-0 على فريق Vancouver Surgeفي النهائي الكبير، ليضيف 1,000 نقطة إلى رصيد ناديه في سلم الترتيب العام. وتألق نجم الفريق، أنتوني كويفاس-كاسترو “Shotzzy”، ليُتوّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ويحصد مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار، مؤكدًا مكانته بين النخبة العالمية، وأكد مرة أخرى على التنافسية الشديدة لهذه النسخة، حيث ذهبت ألقاب البطولات الـ 11 التي أُقيمت حتى الآن لفرق مختلفة دون تكرار.

مفاجآت PUBG MOBILE في مرحلة المجموعات

اختُتمت مرحلة المجموعات من بطولة PUBG MOBILE، حيث ضمنت ثمانية فرق تأهلها مباشرة إلى النهائيات، من بينها DRX وWeibo Gaming وTeam Secret، في حين تستعد فرق مثل Alpha7 EsportsوTeam Falcons لخوض معركة البقاء في محاولةٍ لحجز بطاقات التأهل المتبقية. ويطمح Alpha7 للدفاع عن لقبه وتحقيق إنجاز التتويج بلقبين متتاليين.

أبطال الشطرنج يواصلون مشوارهم نحو النهائي

في منافسات الشطرنج، أكمل أربعة من الجراند ماسترز مشوارهم بنجاح في التصفيات النهائية للتأهل إلى الحدث الرئيس الذي تبلغ جوائزه 1.5 مليون دولار. ومن أبرز المتأهلين: النجم الهندي نيهال سارين، والأوزبكي جافوخير سينداروف، والأرمني ليفون أرونيان، والهولندي أنيش غيري، لينضموا إلى مجموعة من أبرز لاعبي العالم، من بينهم المصنّف الأول عالميًّا ماغنوس كارلسن.

4 فرق تتأهل في Mobile Legends: Bang Bang MSC

شهدت التصفيات تأهل أربعة فرق إلى المرحلة النهائية في بطولة Mobile Legends: Bang Bang للرجال، وهي: ONIC ID، ONIC PH،Selangor Red Giants OG Esports، وAurora Gaming، لتكتمل قائمة الثمانية الكبار الذين سيتنافسون على جائزة مالية إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار خلال الأسبوع الرابع.

صراع محتدم على صدارة بطولة الأندية

على صعيد بطولة الأندية، يواصل فريق Team Vitality التربّع على صدارة الترتيب مع ختام الأسبوع الثالث، وسط مطاردة قوية من فريقي AG.ALوGen.G Esports، في مشهدٍ يعكس اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة. بينما يحتل فريق Team Falcons، بطل نسخة 2024، المركز الرابع حاليًّا. ويُعزز التنوّع في الفائزين من إثارة المنافسة على اللقب، ما يبقي حظوظ جميع الفرق قائمة في الأسابيع المقبلة.

وتتواصل بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية حتى 24 أغسطس 2025 في أجواء تحتفي بالتنافس النخبوي وشغف الجماهير وترسّخ مكانة الرياض كوجهة عالمية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وستقام منافسات الأسبوع الرابع في ألعاب مرتقبة هي: PUBG Mobile و Mobile Legends: Bang Bang MSC للرجال و Overwatch 2 والشطرنج التي تسجل حضورها لأول مرة ضمن الحدث العالمي.