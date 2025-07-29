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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس أذربيجان

صحيفة البلادaccess_time4 / صفر / 1447 هـ      29 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالتين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
Alaa

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