إنجاز آسيوي تاريخي.. المنتخب السعودي للتايكوندو يحصد( 4) ميداليات في بطولتي الناشئين والشباب

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو إنجازًا غير مسبوق، بحصده 4 ميداليات برونزية في بطولتي آسيا السادسة للناشئين والثالثة عشرة للشباب، التي اختتمت أمس الثلاثاء بمدينة كوتشنغ الماليزية، وسط مشاركة أكثر من (650)لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف دول القارة الآسيوية، وهذا الكم من الميداليات يعد الأكبر في تاريخ اللعبة في معترك آسيوي.
وجاءت ميداليات الناشئين عن طريق؛ علي البوحمود (وزن -61 كجم)، وأميرة البشر (وزن -51 كجم)، وليان كعبي (وزن -55 كجم)، بينما جاءت ميدالية الشباب عبر اللاعب خالد الشهراني (وزن -45 كجم).
من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أحمد الصبان عن سعادته بهذا التفوق القاري، مؤكدًا أنه يُعد سابقة تاريخية تُسجل لأول مرة بتحقيق أربع ميداليات في بطولة واحدة لفئتين، وقال: “نهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة، وإلى سمو وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي، على دعمهما اللا محدود للرياضة والرياضيين، وهذا ما ينعكس اليوم على المنجزات المتتالية للاتحادات الوطنية”.
وأضاف الصبان: “كنا قريبين من الذهب، لكن ما تحقق يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو صناعة جيل سعودي قادر على المنافسة قارّيًا وعالميًا، بفضل التخطيط الفني السليم، ومنح الفرص لمن يستحق من المدربين واللاعبين، وهو ما انعكس إيجابًا على هذا الظهور المميز”.
ويقود الجهاز الفني للمنتخب السعودي المدرب غربان، ويعاونه كل من: سيف الطرابلسي، راديك، عبدالمنعم الخواهر، خالد الدهيمي، مشعل الدوسري، علي آل خضير.
فيما يضم الجهاز الإداري: مرام مطر (مديرة المنتخب)، نواف المسعود، منى الدوسري، نجود أمام، عبدالله العمير (ممثل مالي).
يأتي هذا الحضور اللافت تأكيدًا على تصاعد مستوى التايكوندو السعودي على مستوى القاعدة، في ظل الدعم اللامحدود، والتخطيط الفني والإداري المحكم، ما يمنح الأمل في تحقيق المزيد من البطولات والميداليات في المحافل الإقليمية والدولية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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