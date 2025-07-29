أخضر الصالات يتخطى أستراليا بثلاثية في بطولة القارات

هاني البشر (الرياض)

حقق أخضر الصالات فوزًا مهمًا في مستهل مشواره ببطولة القارات الدولية الودية 2025، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على صالة محافظة نونتابوري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

سجّل أهداف “أخضر الصالات” كل من عبدالله العقيلي (هدفين) وفهد الرديني، في مباراة أظهر فيها المنتخب توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم.

واعتمد المدرب الإسباني أندريو بلازا على أسلوب لعب يجمع بين الضغط العالي والتنظيم الدفاعي الصارم، مع استغلال ذكي للمساحات الهجومية، وهو ما ساهم في فرض السيطرة خلال معظم فترات اللقاء.

ويخوض المنتخب السعودي غدًا الأربعاء مباراته الثانية في دور المجموعات، حين يواجه نظيره منتخب زامبيا، في سعي واضح لتحقيق انتصاره الثاني وتعزيز صدارته للمجموعة.

تأتي مشاركة “أخضر الصالات” في هذه البطولة ضمن البرنامج الإعدادي الفني، استعدادًا لخوض تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل.