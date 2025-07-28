32 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب خلال 3 أشهر

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للنقل أمس، عن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب، التي بلغت أكثر من (32) مليون رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بلغ (104%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب المؤشر الذي أصدرته الهيئة، تجاوز عدد الركاب الذين نُقلوا عبر التطبيقات، (263) ألف راكب، مسجلًا نموًا بلغ (81%)؛ ما يعكس الإقبال الكبير على هذا القطاع في المملكة، فيما بلغت المنصات التشغيلية نحو (15.3) ألف منصة بنسبة نمو وصلت إلى (87%).

وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد الرحلات المنفذة مسجلة (41%)، بينما حلّت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بنسبة (22.5%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (15.7%)، والمدينة المنورة بنسبة (6.1%)، تليها منطقة عسير بنسبة (3.4%)، ومنطقة القصيم بنسبة (3.2%)، ومنطقة تبوك بنسبة (2.7%)، ومنطقة حائل بنسبة (1.9%)، ومنطقة جازان بنسبة (1.3%)، ومنطقة نجران بنسبة (0.7%)، ومنطقة الجوف بنسبة (0.6%)، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.3%)، ومنطقة الباحة بنسبة (0.3%).

يُذكر أن الهيئة تعمل على تحسين ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، عبر تطبيقات نقل الركاب، بما يضمن توفير خدمات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتلبي احتياجات وتطلعات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.