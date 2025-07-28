نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر

البلاد (الدوحة)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وذلك على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وذلك على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.