مركز تنمية القطاع غير الربحي يعتمد مجلس إدارة “نعين” الجديد برئاسة الأسمري

البلاد (الرياض)

في خطوة داعمة لمسيرة التحول الرقمي الشامل ورؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارًا باعتماد مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الإلكترونية “نعين” في دورته الجديدة (2025 – 2029). ويأتي هذا القرار ليُعزز من دور الجمعية المحوري كذراع تقني فاعل في تمكين المنظمات غير الربحية، ودعمًا دورها التنموي في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” في التقنية وتعزيز البنية الرقمية للقطاع الثالث.

ويتكون المجلس الجديد لـ “نعين” من نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن رامس الأسمري، فيما يشغل المهندس وائل بن عبد الله الخنيفر منصب نائب الرئيس، ويضم المجلس في عضويته كلٌ من: اللواء م. عبد الله بن ثابت العرابي الحارثي، الأستاذ مشبب بن محمد القحطاني، والأستاذة فاطمة الزهراء بنت أحمد.

وتُعد “نعين”، الجمعية الأهلية للخدمات الإلكترونية، إحدى الجمعيات المتخصصة في تعزيز البنية الرقمية، وتوفير حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.

من جهته، ثمّن سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للخدمات الالكترونية “نعين” الدكتور خالد الأسمري، اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، للمجلس مؤكداً أن “نعين” تنطلق برؤية استراتيجية واضحة للابتكار الرقمي، وتقديم خدمات تقنية نوعية للقطاع. وأبان: ملتزمون بأن نكون رافداً قوياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع التقني، من خلال بناء منظومات رقمية تتكامل مع تطلعات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله؛ نحو قطاع غير ربحي أكثر كفاءة ومرونة وابتكارًا.

وتابع “هدفنا الرئيس المساهمة في تمكين الجمعيات والمؤسسات والمراكز غير الربحية، تقنيًا وتحويلها رقمياً، لتسهم بفعالية أكبر في التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية في القطاع غير الربحي تقنيًا”.

وأضاف الأسمري: ستعمل الجمعية على تعزيز الشراكات الفاعلة، وتقديم حلول تقنية حديثة، ومبادرات تنموية مستدامة، لتصبح الممكن التقني الأول في القطاع غير الربحي؛ والشريك المجتمعي للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة”.