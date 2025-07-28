مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يوسّع قائمة المشاركين

هاني البشر ( الرياض )

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، عن انضمام مجموعة جديدة من المتحدثين البارزين للمشاركة في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC) 2025، الذي يستقطب نخبة من القادة العالميين، ورواد الأعمال، والشخصيات الثقافية البارزة،في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، للعمل على مبادرات تسهم في رسم مستقبل هذه القطاعات الحيوية، في خطوة تؤكد مكانته كمنصة عالمية رائدة.

يأتي المؤتمر في نسخة عام 2025 تحت شعار “اللعبة القادمة – بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة”، ليعكس التقارب المتسارع بين عوالم الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، وتُقام فعالياته في فندق فورسيزونز الرياض يومي 23 و24 أغسطس، تزامنًا مع نهاية الأسبوع الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

وقد وسع المؤتمر هذا العام قائمة المشاركين ليستضيف مجموعةمتنوعة من المتحدثين، تضم أبرز الأسماء وأكثرها تأثيرًا في مختلف القطاعات، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العملاقة، مثل: Sony و Activision و SEGA و Bandai Namco، وغيرها، حيث سيجتمعون مع أكثر من 1,500 من قادة القطاع والمستثمرين وصناع المحتوى، وذلك على مدار يومين تتخللهما كلمات رئيسة وحلقات نقاش ومنتديات خاصة وجلسات حوارية عدة.

وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر الذين أكدوا حضورهم: بطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن، ورئيس مجلس إدارة LA28 كيسي واسرمان، والرئيس التنفيذي السابق في عالم كرة القدم، ولشركة EA Sports، بيتر مور، ونائب الرئيس للإنتاج والمدير الإبداعي في CBS Sports بيت رادوفيتش، حيث سيشاركون أفكارهم حول التقارب بين المنافسات في الرياضات الإلكترونية والبدنية.

ويُعزز مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة NGSC 2025 حضوره بمشاركة بيتر مور، الرئيس التنفيذي السابق لنادي ليفربول لكرة القدم والمالك الحالي لنادي سانتا باربرا سكاي لكرة القدم،إذ يضيف مور إلى المؤتمر خبرة تمتد لعقود في تعزيز الروابط بين الرياضة والابتكار الرقمي، فقد تقلد مناصب قيادية رفيعة في مجالات الألعاب الإلكترونية والرياضة.

وقال بيتر مور: “تعكس الرياضات الإلكترونية والرياضة قيم القوة الثقافية والولاء والمنافسة الاحترافية والانتشار العالمي نفسها. لقد لمست بنفسي تشابه التجربة بين ملعب ممتلئ بالجمهور وبثمباشر علىى تويتش، وأرى أن أفضل الأندية والدوريات والعلامات التجارية لا تفرق بين الاثنين، بل تسعى إلى بناء جسور بينهما”.

ومن جانبه، سيشارك بيت رادوفيتش، نائب الرئيس للإنتاج والمدير الإبداعي في CBS Sports الحائز جائزة إيمي، خبرته العميقة في مجال البث، ليسلط الضوء على كيفية تطور تجربة مشاهدة الرياضات الإلكترونية والرياضة عبر الشاشات. وصرح قائلًا: “أمضيت سنواتٍ من العمل في إنتاج رياضات ذات شعبية كبيرةمثل كرة القدم وكرة السلة والتنس، واليوم أنا سعيد بالانضمام إلى مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025في الرياض، لاستكشاف كيفية تغيير هذا القطاع لتجربة المشاهدة. الجماهير اليوم أصبحت ترغب في أنظمة جديدة وأصلية تمتاز بالتفاعل، وهو ما يقدمه عالم الرياضات الإلكترونية في مجال البث”.

كما ينضم ماغنوس كارلسن، بطل العالم خمس مرات في الشطرنج وسفير كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى المؤتمر لمناقشة توسع الشطرنج في المنظومة الرقمية. ويأتي انضمام هذه اللعبة العريقة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ليعكس تطورها كرياضة رقمية قادرة على استقطاب جماهير عالمية.

وتنضم هذه النخبة من قادة الرياضة إلى أبرز رواد عالم الرياضات الإلكترونية، بمن فيهم: فيكتور غوسينز، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في Team Liquid للرياضات الإلكترونية، وداني تانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في Hero Esports. كما تشارك شخصيات بارزة من مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة لأكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا.