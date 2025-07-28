الفريق الأمريكي OpTic Gaming يحقق اللقب الحادي عشر في كأس العالم للرياضات الإلكترونية من خلال لعبة COD BO6

هاني البشر ( الرياض )

تغلب الفريق الأمريكي OpTic Gaming على الفريق الكندي Vancouver Surge بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية لبطولة اللعبة الشهيرة Call of Duty: Black Ops 6، ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي أقيمت منافساتها في الفترة من 24 حتى 27 يوليو، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، وبمجموع جوائز بلغ 1,800,000 دولار.

وبعد أداء مميز في نسخة العام الماضي من البطولة ضمن الحدث العالمي، بحصولهم على المركز الرابع، سجّل الفريق الأمريكي OpTic Gaming عودة قوية هذا العام، حيث تصدر مجموعته في المراحل الأولية، وأقصى فريق منطقة أمريكا الشمالية 100 Thieves في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1، وتفوق بعد ذلك على الفريق الإسباني Team Heretics في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2. ليصل إلى النهائي الكبير الذي حصل فيه على درع البطولة ومبلغ 600,000 دولار، الحصة الأكبر من مجموع الجوائز.

وبالإضافة إلى الدرع والجائزة المالية، حصل الفريق على 1000 نقطة أضافها لرصيده في جدول ترتيب بطولة الأندية التي تشهد منافسة شديدة بعد الانتهاء من 11 بطولة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، ذهبت جميعها لفرق مختلفة، وهو ما يعكس قوة المنافسة هذا العام.

وقال ميسون رامزي “Mercules” لاعب فريق OpTic Gaming: “بكل صراحة، بعد الفوز على فريق Team Heretics في نصف النهائي، كنا على ثقة بأننا سنحقق اللقب طالما قمنا باللعب بطريقتنا المعتادة. وأشعر بالفخر بعد هذا الإنجاز، وأتوجه بالشكر الجزيل لزملائي في الفريق وأقول لهم؛ أنتم الأفضل على مستوى العالم”.

كما أشاد بالمستوى الذي قدمه زميله أنثوني كويفاس-كاسترو “Shotzzy” الذي حصل على جائزة Sony لأفضل لاعب في البطولة ومبلغ 10,000 دولار.

ومع تتويج فريق OpTic Gaming بلقب بطولة Call of Duty: Black Ops6، تختتم منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي شهدت أيضاً إقامة بطولتي StarCraft II و Honor of Kings.

وتتكامل المنافسات الاحترافية ضمن الحدث مع مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يحوّل الرياض إلى وجهة صيفية تنبض بالحياة للعائلات وعشاق الألعاب على اختلاف اهتماماتهم، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الألعاب والفعاليات الموسيقية والثقافية والعروض الإبداعية والمطاعم المتنوعة، إلى جانب أنشطة ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة، ليقدم تجربة صيفية استثنائية تعكس حالة الازدهار والتنوع التي تتميز بها المنطقة.