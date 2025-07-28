أخضر الصالات يستهل مشواره في بطولة القارات بملاقاة أستراليا

هاني البشر (الرياض)

يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، يوم غدٍ الثلاثاء، مبارياته في بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، وذلك بملاقاة نظيره منتخب أستراليا، على صالة محافظة نونتابوري، عند الساعة 1:00 ظهرًا (بتوقيت السعودية).

ميدانيًا، أنهى أخضر الصالات تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية، مساء اليوم، على الصالة التي ستحتضن مباريات البطولة، بقيادة المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، حيث ركّز الجهاز الفني خلال الحصة على تطبيق الجوانب التكتيكية والخطة التي سيدخل بها اللقاء، إلى جانب تدريبات خفيفة لاسترجاع الحالة البدنية.

وعلى هامش البطولة، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعًا فنيًا بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، جرى خلاله مناقشة وتوضيح آلية البطولة واللوائح الفنية والتحكيمية والانضباطية والإعلامية والأمنية، ومثّل المنتخب الوطني في الاجتماع مدير المنتخب عبدالرحمن الرماح.

كما عقد المدير الفني أندريو بلازا مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن استعدادات المنتخب لخوض البطولة، مؤكدًا أن “أخضر الصالات” جاهز للمنافسة، ويهدف إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المشاركة التي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب لخوض تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026.

يُذكر أن تصفيات كأس آسيا ستُقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل، وقد أوقعت قرعة التصفيات المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات” العراق، وباكستان، والصين تايبيه”.