وزير الإعلام والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” يناقشان مستجدات النقل الإعلامي للمسابقات الرياضية السعودية

البلاد (الرياض)

اجتمع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري مساء اليوم، مع الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) جمانا بنت راشد الراشد، بحضور قيادات الوزارة والمجموعة؛ لمناقشة مستجدات النقل الإعلامي للمسابقات الرياضية السعودية، وذلك بعد ترسية حقوقها لصالح شركة ثمانية للنشر والتوزيع، التابعة للمجموعة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية، سير العمل في النقل التلفزيوني والرقمي للمسابقات الرياضية السعودية، وجاهزية استوديوهات البث، والتقنيات المبتكرة، ومنصات النشر والمحتوى، إلى جانب خطة الإطلاق للقنوات.

وأكد الوزير الدوسري أن وزارة الإعلام تسخّر جميع إمكاناتها لدعم تغطية جميع المسابقات الرياضية السعودية إعلاميًّا، وبما يعزز من حضور المشروع الرياضي السعودي محليًا وعالميًا، الذي يحظى بدعم من القيادة الرشيدة، وبما يواكب تطلعات الجماهير الرياضية، ومكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية.



وأعربت جمانا الراشد عن شكرها لمنظومة الإعلام على الدعم الإعلامي المتواصل، الذي سيحقق نقلة نوعية في نقل البطولات الرياضية السعودية، ويُسهم في إبراز المسابقات الرياضية السعودية وفق أعلى المعايير العالمية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، وغيرها من المؤسسات الإعلامية؛ بهدف مواءمة العمل الإعلامي المشترك، والارتقاء بمستوى المحتوى المقدم، وتعزيز التكامل، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء إعلام وطني مؤثر.