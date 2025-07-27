نادي العلا .. طموحات بلا حدود

البلاد (جدة)

يستعد نادي العلا لظهور تاريخي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لموسم 2025-2026، وسط مزيد من الطموحات للفريق الساعي لمواصلة كتابة التاريخ.

ويعد العلا من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة ليس فقط على الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم بعد المقبل، لكنه سيكون مرشحًا بارزًا للمنافسة على لقب دوري يلو في الموسم الجديد، الموقع الرسمي لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين ومن خلال فقرة هنا الأولى التي نسلط فيها الضوء على كل ضيوف ونجوم دوري يلو للمحترفين، اخترنا لكم في هذا الأسبوع نادي العلا ضيفنا الجديد.

قصة التأسيس

حمل نادي العلا مسمى وادي القرى؛ في سجلاته الأولى لدى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ذلك ان ناديي المدائن والعلا، اتفقا حين ارتضيا الاندماج لفريقيهما، على أن تكون تسمية النادي بعد التأسيس مختلفة عن الاسمين الذين يرمزان للمحافظة، ووقع اختيارهم على الاسم الثالث الذي يعرف به أشهر الأودية في المحافظة وهو وداي القرى وبعد بضعة أعوام، عاد النادي إلى الاسم الذي يُعرف به حاليًا، نادي العلا الرياضي.

جرت مباراة شهيرة في محافظة العلا في العام 1978، شهدها صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، أمير المدينة المنورة وقتذاك، وأسهم حضور أمير المنطقة في تتويج الجهود الفردية الناجحة للنشاط الرياضي والاجتماعي في المنطقة ومع فورة الحماس التي أعقبت نهاية المباراة، ارتجل القياديون من الفريقين المطالبة بتأسيس نادٍ رياضي لمحافظة العلا، وتضافرت الجهود حتى تسجل النادي رسميًا في كشوفات الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعدها بـ3 أعوام، في العام 1981، ويعد الواجهة الرياضية لمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، كما تأتي الطفرة السياحية الهائلة التي تشهدها المحافظة لتضيف بعدًا آخر للنادي الذي كان من أوائل الأندية التي تم إدراجها في مشروع تخصيص الأندية السعودية الذي أطلقه سمو ولي العهد عام 2023.

الهيئة الملكية بمحافظة العلا

وكانت ملكية نادي العلا انتقلت إلى الهيئة الملكية بمحافظة العلا في يونيو 2023، ووقتها كان الفريق منهيًا لتوه مشاركته في دوري الدرجة الثالثة لموسم 2022-2023 في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، لكن مع أول مواسم العلا في ثوبه الجديد ظهر الفريق بوجه مغاير محققًا إنجازًا تاريخيًا له بالفوز بلقب دوري الدرجة الثالثة.

ومع أول ظهور في دوري الدرجة الثانية في موسم 2024-2025 بدا واضحًا أن العلا يستهدف الصعود إلى دوري يلو، وهو ما تعكسه النتائج التي حققها الفريق خلال الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه الفوز في 19 مباراة مقابل 8 تعادلات و3 هزائم فقط، ليتصدر عن جدارة المجموعة الأولى برصيد 65 نقطة، ويصعد إلى دوري الدرجة الأولى فيما ضرب موعدًا مع الدرعية “متصدر المجموعة الثانية” في نهائي تاريخي احتضنه ملعب الأول بارك في الرياض أبريل الماضي، وحسمه الدرعية بهدف نظيف.

ومنذ صعوده رسميًا إلى دوري يلو، يعمل نادي العلا في كافة الاتجاهات من أجل تقديم ظهور مميز في دوري الدرجة الأولى والمضي قدمًا نحو الخطوة التاريخية بالتواجد في دوري المحترفين.

أبرز الصفقات

وأبرم النادي العديد من الصفقات القوية؛ آخرها النجم كريستيان جوانكا لاعب الشباب السابق وصاحب الخبرات المميزة في دوري روشن، كما ضم المهاجم الشاب فريج الجيزاني والذي كان محط اهتمام العديد من أندية .

يذكر أن نادي العلا يمثل المحافظة التي تُعدُ موطنًا لخمس محميات طبيعية، ما يجعل له دورًا مساهمًا في الحفاظ على النمر العربي ويُعبّر النادي عن دوره عبر شعار النادي الذي يحمل رسمة النمر العربي، بصورة تعكس المسؤولية الاجتماعية للمنتسبين للنادي في حماية هذا الكائن من الانقراض.