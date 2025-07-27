نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني “كارلو بيادو” بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025

وتمكّن كارلو بيادو من الوصول إلى النهائي بعد تفوقه على مواطنه بيرني ريغالاريو بنتيجة 11-3، فيما تمكن الأمريكي فيدور غورست “بطل العالم 2019-2024” من بلوغ النهائي بعد فوزه على الألباني كليديو كاتشي بنتيجة 11-7، قبل أن ينجح “كارلو” في خطف اللقب، بعد فوزه على بطل النسخة السابقة 2024 الأمريكي “غورست” في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من 3 ساعات، وانتهت بنتيجة 15-13.
وعلى هامش البطولة، أُقيمت منافسات “بطولة السعودية للناشئين 2025″، التي استمرت لمدة أربعة أيام، حيث تُوّج الإندونيسي ألبرت يانوارتا باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على الألماني بيوس باير بنتيجة 9-5. ويُعد هذا الإنجاز هو اللقب الثاني ليانوارتا ضمن سلسلة بطولات الناشئين المفتوحة، ما يعزز مكانته كإحدى أبرز المواهب الصاعدة في عالم البلياردو.
يشار إلى أن تنظيم البطولة يأتي بشراكة بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة “ماتشروم”، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.