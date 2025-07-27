الرياضة

نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني “كارلو بيادو” بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1447 هـ      27 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
هاني البشر (جدة)
تَوّج نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، اللاعب الفلبيني كارلو بيادو بطلاً لبطولة العالم للبلياردو 2025، التي اختتمت منافساتها على الصالة الخضراء بمدينة جدة، بعد ستة أيام من المنافسات المثيرة، بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتمكّن كارلو بيادو من الوصول إلى النهائي بعد تفوقه على مواطنه بيرني ريغالاريو بنتيجة 11-3، فيما تمكن الأمريكي فيدور غورست “بطل العالم 2019-2024” من بلوغ النهائي بعد فوزه على الألباني كليديو كاتشي بنتيجة 11-7، قبل أن ينجح “كارلو” في خطف اللقب، بعد فوزه على بطل النسخة السابقة 2024 الأمريكي “غورست” في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من 3 ساعات، وانتهت بنتيجة 15-13.

وشهدت البطولة العديد من المفاجآت، وظهور مواهب واعدة من مختلف الجنسيات، وسط حضور جماهيري كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة عالميًا.

وعلى هامش البطولة، أُقيمت منافسات “بطولة السعودية للناشئين 2025″، التي استمرت لمدة أربعة أيام، حيث تُوّج الإندونيسي ألبرت يانوارتا باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على الألماني بيوس باير بنتيجة 9-5. ويُعد هذا الإنجاز هو اللقب الثاني ليانوارتا ضمن سلسلة بطولات الناشئين المفتوحة، ما يعزز مكانته كإحدى أبرز المواهب الصاعدة في عالم البلياردو.

يشار إلى أن تنظيم البطولة يأتي بشراكة بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة “ماتشروم”، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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