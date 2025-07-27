نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني “كارلو بيادو” بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025

وشهدت البطولة العديد من المفاجآت، وظهور مواهب واعدة من مختلف الجنسيات، وسط حضور جماهيري كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة عالميًا.

وعلى هامش البطولة، أُقيمت منافسات “بطولة السعودية للناشئين 2025″، التي استمرت لمدة أربعة أيام، حيث تُوّج الإندونيسي ألبرت يانوارتا باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على الألماني بيوس باير بنتيجة 9-5. ويُعد هذا الإنجاز هو اللقب الثاني ليانوارتا ضمن سلسلة بطولات الناشئين المفتوحة، ما يعزز مكانته كإحدى أبرز المواهب الصاعدة في عالم البلياردو.

يشار إلى أن تنظيم البطولة يأتي بشراكة بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة “ماتشروم”، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.

