تجديد اتفاقية الشراكة بين أيلة والاتحاد الأردني للجولف

بدر النهدي (جدة)

تجسيداً لرؤيتها الطموحة في دعم قطاع الشباب والرياضة، أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير اليوم عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأردني للجولف لعام آخر.

ويبني الجانبان على سنوات من التعاون المثمر في دعم رياضة الجولف وأنشطتها المحلية والخارجية وتوفير المنشآت الرياضية والبنية التحتية ومساندة مشاركات الفرق الأردنية والمنتخب في الداخل والخارج.

ويمهد التعاون بين أيلة واتحاد الجولف لتنفيذ برامج طموحة ومشتركة في رياضة الجولف ضمن هدف الجانبين في تعزيز موقع الأردن كمحطة رئيسية لهذه الرياضة على مستوى المنطقة والعالم وبناء فرق للمنافسة في البطولات الكبرى وتعريف فئات جديدة من المجتمع على هذه الرياضة خاصة في فئات الناشئين والسيدات والوصول بها الى مستويات احترافية.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “إنه لمن دواعي سرورنا تجديد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأردني للجولف والاستمرار بتقديم دعمنا للحركة الرياضية وأنشطة الاتحاد المختلفة والمنتخب الوطني للجولف واتاحة مسارات تدريب وتطوير المهارات لفئة الشباب ورواد الجولف”.

وأضاف المهندس دودين: “تعتبر الرياضة وخاصة الجولف ركيزة أساسية في تحقيق رؤية أيلة الشمولية، إذ تلتزم بدعم القطاع الشبابي، وسخرت في هذا الجانب إمكانتها لبناء نادي أيلة للجولف الحاصل على جوائز عالمية مرموقة لنموذجه المميز في التنمية الرياضية المستدامة. ونواصل القيام بواجبتنا المجتمعية في تطوير هذه الرياضة ومساندة جهود الاتحاد والمنتخب الوطني واللجنة الأولمبية ورفد هذا القطاع باحتياجاته خاصة في تأهيل الرياضيين وبناء قاعدة تنظيمية وفنية وتحكيمية وتدريبية متينة”.

وعبّر المهندس دودين عن أمله في آفاق أرحب لرياضة الجولف في العقبة بما يدعم الترويج لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كوجهة استثنائية للسياحة والرياضة والترفيه.

من جانبه ثمّن رئيس الاتحاد الأردني للجولف، السيد ناصر الشوملي، جهود شركة واحة أيلة للتطوير في سبيل تطوير رياضة الجولف الأردنية، إذ تعد هذه الشراكة بمثابة ركن الزاوية في تنفيذ برامج مشتركة وتأهيل وتطوير جيل واعد من اللاعبين في كل الفئات وبناء المنتخبات الوطنية القادرة على المنافسة واتاحة إمكانات التدريب والتأهيل والمشاركة والاحتكاك المحلي والخارجي لها.

واستعرض الشوملي النجاحات المتحققة لرياضة الجولف عبر هذه الشراكة مع أيلة وآخرها كان تطوير الدوري الأردني للجولف لعام 2025 والذي يتيح لنا النهوض بإمكانات اللاعبين وتوسيع قاعدة المشاركة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للمنشآت، وتأهيل المدربين والحكام في الأردن واستضافة الأحداث والبطولات الدولية مثل بطولة الأردن المفتوحة ذات التصنيف العالمي.

تجديد اتفاقية الشراكة بين أيلة والاتحاد لسنة جديدة يفتح مجالات التعاون بين الجانبين لتعريف مختلف فئات المجتمع برياضة الجولف وتشجيعهم على ممارستها خاصة الناشئين والسيدات وتطوير لعبة الجولف الأردنية والبناء على النجاحات السابقة في هذا المجال. وتحقيق هدف مشترك يتمثل في ترسيخ مكانة الأردن محطة رئيسية في رياضة الجولف على أجندة الأحداث العالمية، وهو ما يدعم الترويج السياحي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويعتبر نادي أيلة للجولف حجر الزاوية في النهوض برياضة الجولف الأردني باعتباره أول ملعب للبطولات في الأردن يحتوي على 18 حفرة وأكاديمية تدريبية تحتوي على 9 حفر حائز على جوائز عالمية من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان، ويمتد هذا الملعب على 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء مع أكاديمية تقدم خدمات خاصة من الدرجة الأولى والتعليم الجماعي، وخدمات التدريب يوفرها مدربين معتمدين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.

وحصل نادي أيلة للجولف مؤخراً على 4 جوائز عالمية مرموقة في قطاع الاستدامة من جوائز “sustainable luxury awards 2024” وحلّ في موقع متقدم كأحد أكثر ملاعب الجولف الرائدة في مجال تناغم جهود التنمية مع الحفاظ على الموارد البيئية وشملت جائزة أكثر ملاعب الجولف من 18 حفرة استدامة على مستوى المنطقة، وجائزة أكثر ملاعب الجولف الصحراوية استدامة على مستوى العالم، وجائزة أكثر ملاعب الجولف الجبلية استدامة على المستوى المحلي وجائزة أكثر ملاعب بطولات الجولف استدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويلعب الاتحاد الأردني للجولف دوراً محورياً في تطوير هذه الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع الأردن على خارطة الجولف العالمية. ويحرص الاتحاد على تنفيذ برامج تأهيل وتدريب للاعبين والحكام والمدربين، وتنظيم البطولات المحلية واستضافة الفعاليات الدولية، إلى جانب توسيع قاعدة المهتمين بممارسة الجولف، لا سيما بين فئتي الناشئين والسيدات، مما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة واعدة لرياضة الجولف وسياحة البطولات الرياضية.