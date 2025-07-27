الرياضة اللجنة العليا المنظم لدورة الألعاب السعودية تقرر عدم إقامة النسخة الرابعة هذا العام 2025

هاني البشر ( الرياض )

أحاطت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، عبر تعميم صادر للاتحادات والأندية المشاركة في الدورة، عن عدم إقامة النسخة الرابعة من دورة الألعاب السعودية هذا العام 2025م على أن يتم تحديد مواعيد رسمية تعلن لاحقاً. وعبرت اللجنة من خلال التعميم الذي بث للاتحادات والأندية الرياضية، أن عدم إقامة الدورة هذا العام؛ يأتي في إطار حرص اللجنة المنظمة على تقديم تجربة رياضية متميزة تلبي تطلعات المشاركين، والتركيز على تهيئة بيئة تنافسية مثالية للرياضيين، ومنح الفرصة للاعبي ولاعبات المنتخبات السعودية، للاستعداد بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة في عام 2025م، المتمثلة في استضافة المملكة لدورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي نوفمبر المقبل، ودورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الصين في أغسطس القادم، ودورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها المنامة اكتوبر المقبل.