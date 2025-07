سفراء الجولف السعوديون يقودون التنافس في بطولة PIF لندن اللامعة بالنجوم

محمد الجليحي (الرياض)

من المقرر أن تسلط مجموعة قوية من سفراء جولف السعودية الضوء على بطولة PIF لندن، التي تقام في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس في نادي سنتوريون كجزء من سلسلة PIF العالمية للجولة الأوروبية للسيدات (LET).



وبوجود مهمة مشتركة تدعم تنمية اللعبة على مستوى العالم، فلا يلعب سفراء جولف السعودية من أجل المجد فحسب، بل لقيادة التغيير، والرفع من مكانة رياضة جولف السيدات، ولخلق إرثٍ يمتد إلى ما هو أبعد من الممرات.

تعد الإسبانية كارلوتا سيجاندا من بين الأسماء البارزة في هذا المجال وتصل إلى البطولة في حالة جيدة، بعد أن حققت أول انتصار لها في بطولة LPGA منذ تسع سنوات في بطولة Meijer LPGA Classic في يونيو. وفازت ببطولة LET ثماني مرات وتحتل حاليًا المرتبة 24 عالميًا، واختتمت موسمها لعام 2024 بشكل رائع بأداء منتصر على أرضها في بطولة Andalucía Costa del Sol Open de España. كما أن لاعب كأس سولهايم ليس غريباً على النجاح على مسرح سلسلة PIF العالمية، بعد أن حصل على لقب فردي في فلوريدا وفوز جماعي في الرياض في عام 2023.

ومن بين تشكيلة لامعة من النجوم المؤكد مشاركتها، تبرز الإنجليزية Charley Hull، الفائزة بجولة LET أربع مرات والفائزة بجولة LPGA مرتين، والتي تبرز كواحدة من الشخصيات الرائدة في رياضة الجولف للسيدات. وكان آخر انتصار لـ Hull في نادي الرياض للجولف عندما اقتحمت بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – الرياض، وبعد أداء قوي في بطولة KMPG الأيرلندية المفتوحة للسيدات، ستكون المصنفة رقم 19 عالمياً قوة لا يستهان بها.







ستتنافس البطلة الفائزة ببطولة 2023 Evian Championship والمصنفة 16 عالمياً، الفرنسية Celine Boutier، والفائزة ببطولة 2021 Chevron Championship، التايلاندية Patty Tavatanakit – التي انتصرت أيضاً في بطولة أرامكو السعودية للسيدات الدولية 2024 – وتتطلعان إلى تعزيز مجموعات الجوائز الخاصة بهما في نادي سنتوريون (Centurion Club).

وستكون الدنماركية Emily Pedersen سفيرة أخرى للجولف السعودي، وستشارك في بطولة الجولف في لندن في أغسطس/آب. يشهد نجم كأس سولهايم (The Solheim Cup) تحسناً في مستواه، بعد احتلاله أحد المراكز العشرين الأولى في بطولة أموندي إيفيان (Amundi Evian Championship) في وقت سابق من هذا الشهر.

من المقرر أن تجلب Anne Van Dam، إحدى أبرز اللاعبات في الجولة، قوتها ودقتها المميزة إلى نادي سنتوريون، حيث تتطلع بطلة كأس سولهايم 2019 إلى إضافة المزيد إلى انتصاراتها الخمسة في الجولة الأوروبية للسيدات.

ومن بين سفراء جولف السعودية الذين سيشاركون في البطولة في أغسطس، الفائزة السابقة بكأس سولهايم Bronte Law، والألمانية Olivia Cowan – الفائزة في كل من سلسلة LET وسلسلة LET Access – والنجمة الفرنسية Pauline Roussin Bouchard، التي حصلت على بطاقة جولة LPGA بعد مسيرة مهنية مميزة للهواة، والنرويجية Marianne Skarpnord، بطلة LET عدة مرات ولديها أكثر من 15 عامًا من الخبرة على أعلى مستوى.

وفي إطار بطولة PIF لندن، تفتخر جولف السعودية بتسليط الضوء على سفرائها الرسميين المتنافسين في حدث هذا العام، مما يدل على التزام المنظمة المستمر بدعم رياضة الجولف النسائية على الساحة العالمية. وتسلط مشاركتهن الضوء على تأثير شراكات جولف السعودية مع الرياضيين في الارتقاء باللعبة، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لسلسلة PIF العالمية التي تم إطلاقها حديثًا لتنمية لعبة السيدات الاحترافية من خلال المنافسة الدولية عالية المستوى وزيادة الرؤية العالمية.