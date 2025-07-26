الشهراني يهدي السعودية برونزية آسيوية في التايكوندو

محمد الجليحي (الرياض)

أهدى لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو خالد الشهراني الوطن، ميدالية برونزية آسيوية مستحقة، بعد تألقه اللافت في منافسات اليوم السبت في وزن تحت (45) كجم لفئة الشباب، ضمن بطولة آسيا للتايكوندو المقامة حاليًا في ماليزيا، على صالة Stadium Perpaduan بمدينة كوتشنج.

جاء هذا الإنجاز بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها الشهراني، حيث استهل مشواره بالفوز على لاعب تايلند، ثم تجاوز نزالًا صعبًا أمام لاعب منغوليا، قبل أن يتوقف في الدور نصف النهائي أمام بطل كازاخستان، الذي توّج لاحقًا بالميدالية الذهبية، ليضمن الشهراني بذلك مكانه على منصة التتويج، ويضيف ميدالية قارية مشرفة لرصيد المنتخب السعودي.

من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلف، أحمد الصبان عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يُجسد ثمار الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.

وقال الصبان:”نهدي هذه النتيجة الآسيوية إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وإلى سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي، وإلى جميع قيادات اللجنة الأولمبية، تقديرًا لما يقدمونه من دعم وتمكين للرياضات النوعية، وحرصهم على تهيئة بيئة مثالية لصناعة الأبطال”.