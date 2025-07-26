البرازيلية لوسيانا كريستينا تتحدى الصعاب وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)

في واحدة من أبرز القصص الملهمة خلال منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، سجّلت اللاعبة البرازيلية لوسيانا كريستينا، المعروفة في عالم الألعاب باسم Angeliss حضوراً لافتاً في بطولة Mobile Legends: Bang Bangللسيدات، ممثلةً فريق DreamMax Girls، في محطة اعتُبرت مفصلية في مسيرتها الاحترافية. وتجسّد قصة كريستينا ما يمرّ به العديد من لاعبي الرياضات الإلكترونية حول العالم، ممن تبدأ رحلتهم بشغف بسيط سرعان ما يتحوّل إلى التزام ومسار مهني حافل بالتحديات والطموحات.

وعادت كريستينا، صاحبة الـ 23 عاماً، إلى الرياض هذا العام بإصرار كبير، بعد مشاركة أولى في نسخة 2024 من الحدث العالمي. وأكدت أن الدروس التي تعلمتها من تلك التجربة كانت حافزاً لها للعودة بصورة أقوى وأكثر جاهزية للمنافسة على أعلى المستويات.

وتُعد بطولة Mobile Legends: Bang Bang للسيدات واحدة من أبرز البطولات النسائية على مستوى العالم، حيث شهدت مشاركة 16 فريقاً تنافسوا على جوائز بلغت قيمتها 500 ألف دولار، وهي أكبر جائزة مالية في تاريخ بطولات الرياضات الإلكترونية للسيدات.

لكن رحلة كريستينا لم تبدأ على هذا المسرح العالمي، فبسبب عدم امتلاكها هاتفاً ذكياً خاصاً بها في بداياتها، كانت تمارس اللعبة سراً في ساعات الفجر، مستخدمة هاتف شقيقها، ورغم تلك الظروف الصعبة، استطاعت كريستينا أن تصقل مهاراتها، واضعةً حلم الاحتراف نصب عينيها.

وقالت في هذا السياق: “لم تكن الظروف مبرراً للاستسلام، بل على العكس، كانت الصعوبات حافزاً يدفعني للمضي قدماً. ففي ساعات الفجر الأولى، حيث كنتُ أمارس شغفي بصمت، كان التحدي الأول هو امتلاك جهازي الخاص، ولن يكون الأخير.”

وأضافت: “بدأت كفتاة تمارس شغفها في الظل، وتحلم بصمت. لكنني أدركت لاحقاً أن الثقة بالنفس، حتى مع قلّة الإمكانيات، هي ما تصنع المستحيل”.

وتجاوزت كريستينا مفهوم اللعب إلى ما هو أعمق؛ إذ شكلت Mobile Legends: Bang Bang جزءاً محورياً في حياتها، وأسهمت في تعزيز ثقتها بنفسها، وتكوين صداقات راسخة، وألهمتها لاتخاذ قرارات مصيرية مثل ترك وظيفتها في مركز اتصالات والتفرغ لمسيرتها الاحترافية.

وتحدثت عن أثر هذه التجربة قائلة: “في ظل تلك التحديات، كان الدعم النفسي هو ما أبحث عنه، ووجدته في رفيقاتي داخل اللعبة. لم تكن جلسات اللعب معهم مجرد هروب من الواقع، بل كانت مصدر إلهام وشجعوني للتشبث بأحلامي.”

ومع إعلان شركة Montoon عن تخصيص مقعد لفريق DreamMaxGirls في بطولة كأس العالم 2025، قررت كريستينا تركيز كامل طاقتها للتحضير للبطولة، مؤكدة: “استقلتُ من عملي. لم يكن هناك مجال لأي تشتيت، فقد عقدت العزم على منح هذه الفرصة كل ما أملك من قوة وطاقة.”

لكن الطريق لم يكن سهلاً، إذ تفكك الفريق بعد نسخة 2024، ما اضطر كريستينا إلى البدء من جديد، وعن لحظة اتخاذ القرار، قالت كريستينا: “بعد فترة طويلة من التردد، جمعت شتاتي وقررت العودة. كان تفكك الفريق بمثابة ضربة موجعة، لكن بوصلتي كانت موجهة نحو وعد قطعته لعائلتي بتوفير حياة أفضل لهم. تذكرت حينها أن اعتمادي الحقيقي هو على ذاتي، وأن جوهر قوتي يكمن في داخلي.”

وأضافت: “عندما وصلنا إلى الرياض هذا العام للمشاركة في البطولة، حرصت على أن أعيش التجربة بكل تفاصيلها. شعرت بالسعادة والامتنان، وأدركت حينها أن قراري كان صائباً.”

ورغم أن فريقها أنهى البطولة بين المركز التاسع إلى الثاني عشر، إلا أن الرسالة الأهم بالنسبة لها لم تكن النتيجة، بل التجربة نفسها. وتقول: ” كل خطوة للأمام هي إنجاز يستحق التقدير. السعي للكمال ليس كل شيء، بل الاستمرار في التقدم. فالحلم لا يموت إلا عندما نتوقف عن الإيمان به”.

وتابعت حديثها برسالة ملهمة للجيل الصاعد: “الواقع الذي تعيشونه اليوم لا يحدد مصيركم. فإذا استطعتُ أنا الوصول إلى هنا، رغم قلة الموارد وغياب الدعم، فأي شخص بمقدوره ذلك. لا تدعوا شيئاً يطفئ وهج حلمكم. أعرف تماماً شعور البداية من الصفر، بلا إمكانيات، ودون أن يؤمن بكم أحد. لكنني اليوم أدرك بأن لديّ تأثيراً إيجابياً في المجتمع، ويسعدني أن أكون مصدر إلهام للآخرين، خصوصاً بعد إعادة بناء الفريق والعودة للمنافسة على أكبر مسرح عالمي”.

واختتمت كريستينا حديثها بالتأكيد على التزامها بالمواصلة، قائلة: ” هذه التجارب ما هي إلا حافز يدفعني نحو التطور. هذا التحدي لا يزيدنا إلا إصراراً، وسنعود بشكل أقوى في العام المقبل، ونطمح لتقديم نتيجة أفضل”.

يُذكر أن لعبة Mobile Legends: Bang Bang تعود مجدداً إلى منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 عبر بطولة الرجال، حيث يشهد الأسبوع الثالث انطلاق مرحلة التصفيات، في حين تُقام مرحلة المجموعات والنهائيات في Amazon Arena ببوليفارد رياض سيتي خلال الأسبوع الرابع الرابع، وتستمر حتى الثاني من أغسطس.