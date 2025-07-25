وزير الرياضة: تخصيص الأندية لحظة تاريخية

البلاد (جدة) عبّر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن اعتزازه وفخره بالخطوة التاريخية المتمثلة في تخصيص أول ثلاثة أندية سعودية، مؤكدًا أن هذا التحول النوعي يأتي امتدادًا للرؤية الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.

وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على منصة X: “بدعم قيادة وطننا – حفظها الله – نعيش لحظة تاريخية في رياضتنا بتخصيص أندية الأنصار والخلود والزلفي.” وأضاف: “نفخر بهذه الخطوة التي تتحقق بفضل الرؤية الملهمة لسمو سيدي ولي العهد – حفظه الله.” وجاءت تصريحات وزير الرياضة عقب الإعلان الرسمي عن تخصيص أندية الأنصار، الخلود، والزلفي، لتكون أول مجموعة من الأندية التي يتم نقل ملكيتها بالكامل إلى القطاع الخاص، ضمن المسار الثاني من مشروع التخصيص والاستثمار الرياضي. ويمثل هذا التحول نقلة محورية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في القطاع الرياضي، حيث تسعى وزارة الرياضة لتحويل الأندية إلى كيانات احترافية ومستدامة، تمتلك القدرة على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية.