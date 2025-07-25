لجنة التنسيق الآسيوية تتفقد منشآت دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة “الرياض 2026”

البلاد (الرياض)
تفقّد أعضاء لجنة التنسيق الآسيوية لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة، اليوم، عددًا من المنشآت والمواقع الرئيسة التي ستستضيف فعاليات الدورة، المقرر إقامتها في مدينة الرياض العام القادم، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
واستهل الفريق التنسيقي جولته بزيارة “بوليفارد سيتي”، الذي اُعتمد بصفته موقعًا رئيسًا لاحتضان جميع مسابقات الدورة، البالغ عددها 16 رياضة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للصالات، مما يعكس حرص المملكة على تقديم تجربة رياضية استثنائية تُسهم في تسهيل المشاركة والتنظيم، ورفع جودة الخدمات المقدمة للرياضيين والجماهير.
واطّلع أعضاء اللجنة على منشآت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي ستُخصص قرية رياضية، لإقامة وتدريب الوفود المشاركة من الرياضيين والرياضيات خلال فترة إقامة الدورة، وفق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية.
وشملت الزيارة فندق هيلتون الرياض، الذي تم اختياره بصفته مقرًا رسميًا لعائلة المجلس الأولمبي الآسيوي، ويضم كبار الشخصيات والمسؤولين واللجان التابعة للمجلس خلال أيام الدورة.
وضم الوفد كلًا من: نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الدكتور ثاني الكواري، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، ونائب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي فينود تيواري، والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس الكوهجي.
من جهته أشاد الدكتور الكواري بالجاهزية التي أظهرتها الرياض لاستضافة الحدث القاري، مؤكدًا ثقته بأن دورة “الرياض 2026” ستكون نسخة استثنائية وغير مسبوقة، لا سيما من خلال مبادرة توحيد موقع المنافسات في مكان واحد، بما يعزز من نجاح الدورة على مختلف المستويات.