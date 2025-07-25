جيسوس: سنصنع فريقًا قويًا ومتجانسًا في النصر

البلاد (جدة)
تعهّد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أمس الخميس بصناعة فريق قوي قادر على المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ونشر حساب النصر على منصة إكس مقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد المدرب، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، وسط لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني.
وقال المدرب البرتغالي مازحًا: “اليوم أحتفل بعيد ميلادي 40 فقط”.
وأضاف موجهًا حديثه للاعبين: “لا زلت أتعرف عليكم، سنصنع مجموعة متجانسة ومتحدة وقوية وتستمتع بجميع التدريبات”.
وتابع: “خطوة بخطوة نقوم بتحضير فريق قوي هنا، لكن الأهم هي اللحظات الجمعية التي نعيشها جميعًا معًا، وهذا الأهم بالنسبة لمستقبلنا”.
وأعلن النصر في وقت سابق من هذا الشهر تعاقده مع جيسوس مدرب الهلال السابق لمدة موسم واحد.
وانفصل النصر عن المدرب ستيفانو بيولي في يونيو حزيران الماضي، بعدما حل الفريق ثالثًا في الدوري السعودي ليشارك في دوري أبطال آسيا 2.
وجاء تعاقد النصر مع جيسوس ضمن خطة النادي للصعود إلى منصات التتويج والتي بدأت بتمديد عقد الهداف كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى معسكر الفريق في النمسا أمس، حتى عام 2027.
الاحتفـال بيوم ميلاد السيـد جورجي جيسوس 🎂
ومدربنا يتحـدث 🤩
الحلقـة الخامسـة تحت التجهيـز⏳ pic.twitter.com/f00jXBj80c
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 24, 2025