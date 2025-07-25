“جستن” بالتعاون مع المعهد الوطني تقدم برنامجاً لتطوير (مهارات معلم المستقبل )

البلاد (الرياض)

تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٥م باكورة الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين والمعلمات الجدد تحت عنوان (ممارسات _معلم_المستقبل) والذي تنفذها الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ” جستن” احدى الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. حيث تنفذ هذه الدورات على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين لتطوير مهارات المعلمين والمعلمات وتنمية قدراتهم المستقبلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فايز بن عبد العزيز الفايز أن الدورات تستهدف شريحة المعلمين والمعلمات الجدد الذين سيبدؤون رحلتهم الوظيفية التعليمية مطلع العام الدراسي الجديد، حيث تهدف الدورة إلى تدريبهم في عدد من المهارات العامة التي تساعدهم في خوض هذا المجال بكل ثقة واقتدار مثل تعلم أساسيات التدريس الفعال للمعلم الجديد، واكتساب مهارات تطبيق نظريات التعلم الحديثة، وتصميم بيئات تعلم محفزة، واستخدام أدوات تقويم صفي فاعلة، كما تهدف الدورة إلى تأهيل المعلم والمعلمة في كيفية إعداد وتنفيذ خطة تدريس علمية، وفهم متطلبات التدريس وفقاً للمعايير الحديثة وتطوير اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.

من جهته، بين نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف على الفروع الدكتور عبد المحسن بن سعد الحارثي أن الجمعية تسهم وبشكل فعال ومتميز في تنمية وتطوير القدرات البشرية لجميع الفئات المستهدف من لدى الجمعية؛ حيث دربت خلال العامين الماضيين أكثر من عشرة آلاف متدرب ومتدربة من جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتنوعت الدورات بين الحضوري و الاونلاين، وغطت العديد من المجال التعليمية والتربوية والتقنية.

وقد حظيت بإقبال كبير من المعلمين والمعلمات؛ ما انعكس على مستوياتهم الوظيفية بما يحقق التميز التعليمي في عملهم الوظيفي.

من جهته، أشار الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري المدير التنفيذي للجمعية إلا أن فعاليات البرنامج تنطلق بتنفيذ (٣٥) دورة تدريبية في الأسبوع الأول في (١٠) مدن من مختلف المناطق والمحافظات. وهي: (الرياض – جدة – الدمام – مكة المكرمة – الطائف – بريدة – المدينة المنورة – أبها – جازان – تبوك) ومدة هذه الدورة (٥) أيام وبعدد (٤٠) ساعة تدريبية معتمدة. تساعد في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات. ويستمر تقديم الدورات على مدار ثلاثة أسابيع لتشمل جميع مناطق المملكة، حيث تستهدف ما يقارب (٥٠٠٠) معلم ومعلمة.