اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة

هاني البشر (جدة)

اختُتمت صباح اليوم الجمعة منافسات دور الـ 32 من بطولة العالم للبلياردو 2025 التي تحتضنها الصالات الخضراء في مدينة جدة، وسط مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، يمثلون أكثر من 40 دولة.

وأسفرت المواجهات عن تأهل 16 لاعبًا إلى دور الـ 16، والذي ينطلق عند الساعة الثانية من ظهر اليوم، على أن تُستكمل منافسات ربع النهائي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وشهدت نتائج دور الـ 32 عن فوز الأمريكي فيدور غورست (بطل العالم 2019 – 2024) على النمساوي ماكس ليشنر بنتيجة 11–4، وتفوق النمساوي ماريو هي على المجري أوليفر سولنوكي في لقاء مثير بنتيجة 11–10، فيما تغلب الفيتنامي دونغ كوك هوانغ على الفلبيني مارفن أسيس 11–6. وحقق الفلبيني جيفري رودا الفوز على البريطاني جايسون شو بنتيجة 11–9، بينما حسم الفلبيني أنتون راغا المواجهة لصالحه أمام مواطنه جوهان تشوا 11–6.

كما فاز العراقي أمير علي على الفيتنامي لونغ دوك ثيين 11–4، وتغلّب البولندي كونراد يوششين على الليتواني بيجوس لابوتيس 11–7، بينما أقصى الألباني كليديو كاتشي نظيره الفلبيني مايكل فيليسيانو 11–7.

وواصل الإسباني فرانسيسكو سانشيث رويز (بطل العالم 2023) تألقه بفوزه على الهولندي ماركو تويتشر 11–6، وحقق الفنلندي كاسبر ماتيكاينن مفاجأة كبرى بإقصائه الأمريكي شاين فان بونينغ 11–9.

وفي بقية المواجهات، انتصر الفلبيني بيرني ريغالاريو على الهونغ كونغي لو هو سوم 11–9، وتفوّق مواطنه باتريك غونزاليس على الألباني إكلينت كاتشي 11–6، في حين تغلب التايواني كو بينغ تشونغ على مواطنه وو كون لين 11–9، وفاز الفلبيني جيمس أراناس على الدنماركي ميكي كراوس 11–4، بينما تجاوز الفلبيني كارلو بيايدو (بطل العالم 2017) البولندي فيكتور زيليسنكي بنتيجة 11–8، واختتم الفلبيني جيفري إغناسيو سلسلة النتائج بتفوقه على البولندي ميشكو فورتنسكي 11–7.

وتتواصل الإثارة في البطولة حتى يوم غدٍ السبت، بمواجهات نصف النهائي، ونهائي البطولة ،حيث ستقام المواجهة النهائية لتحديد بطل العالم بنظام “15 شوطاً”.