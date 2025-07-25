أسبوع حافل في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. المنافسة تشتد وسباق الأندية يشتعل

الرياض (هاني البشر)
تشهد منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في العاصمة الرياض، زخمًا متصاعدًا ومواجهات حاسمة، مع اقتراب العديد من البطولات من نهاياتها، وانطلاق أخرى جديدة تحمل آمالًا كبرى لعدد من الأندية واللاعبين حول العالم.
وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كأكبر احتفالية للرياضات الإلكترونية في العالم، ليس فقط من حيث حجم الجوائز أو تنوع الألعاب، بل أيضًا من جودة المنافسة وروعة التجربة الجماهيرية التي تجمع آلاف المشجعين واللاعبين من مختلف القارات.
وبعد أسبوعين من المواجهات الحماسية، تحط بطولة Honor of Kings World Cup 2025 رحالها يوم السبت 26 يوليو، مع انطلاق مواجهات نصف النهائي يوم غد التي ستجمع بين أربعة من أبرز الفرق العالمية, وسيواجه فريق Twisted Minds نظيره فريق AG.AL، وفي الجانب الآخر يواجه فريق TT Global خصمه فريق Nova Esports.
ويبلغ إجمالي الجوائز المالية لهذه البطولة (3) ملايين دولار، منها (750) ألف دولار للبطل، ما يضيف بعدًا تنافسيًا استثنائيًا للمباريات الختامية.
ويبلغ إجمالي الجوائز المالية لهذه البطولة (3) ملايين دولار، منها (750) ألف دولار للبطل، ما يضيف بعدًا تنافسيًا استثنائيًا للمباريات الختامية.
من جهة أخرى، انطلقت منافسات Call of Duty: Black Ops 6 للمرة الأولى ضمن البطولة، بمشاركة (16) فريقًا من نخبة الفرق العالمية، يتنافسون على جائزة قدرها (1.8) مليون دولار, وتأتي معظم التشكيلات المشاركة من دوري Call of Duty League، ما يرفع من سقف التوقعات لمستوى المنافسة.
ويسعى فريق Atlanta FaZe، المتوّج بلقب البطولة في نسخة 2024، للاحتفاظ بلقبه هذا العام، بينما تبدو فرق OpTic Gaming وVancouver Surge منافسين بارزين أيضًا، بعد الأداء اللافت الذي قدّموه في نهائيات دوري Call of Duty.
وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد بتاريخ 27 يوليو، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة من سيحمل لقب هذه اللعبة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.
ويشهد يوم الجمعة 25 يوليو، أحد أبرز الفعاليات المنتظرة، وهو ختام بطولة StarCraft II، التي تقدّم أكبر جوائز مالية للعبة هذا العام بقيمة (700) ألف دولار، منها (200) ألف دولار للبطل.
وتمتلك كوريا الجنوبية فرصة كبيرة للتتويج باللقب، في ظل وجود (3) لاعبين يمثلونها من أصل (4) في الدور نصف النهائي، ويواجه “Solar” مواطنه “Classic” الذي حقق أكبر مفاجآت البطولة بتغلبه على بطل نسخة العام الماضي الفرنسي “Clem” بنتيجة (3 – 0), في حين يواجه “Cure” خصمه الفنلندي “Serral”.
وتقام المنافسات النهائية بنظام تصاعدي يبدأ من سلسلة الأفضل من (5) مباريات وصولًا إلى سلسلة الأفضل من (9) مباريات في النهائي الكبير، ما يُعد اختبارًا حقيقيًا للقدرة الذهنية والمهارية للاعبين.
وتشتد المنافسة مع اقتراب الأسبوع الثالث من نهايته في سباق لقب بطولة الأندية، ويتصدر Team Vitality الترتيب العام برصيد (2,400) نقطة، متقدمًا على Gen.G Esports صاحب المركز الثاني (1,800) نقطة، وTeam Falcons في المركز الثالث (1,450) نقطة.
ويفتح غياب Gen.G Esports عن منافسات هذا الأسبوع الباب أمام Team Vitality وTeam Falcons لتعزيز رصيديهما، ويشاركان في أكثر من بطولة خلال الأسبوع الجاري، ما يمنح أحدهما الأفضلية في السباق نحو اللقب.