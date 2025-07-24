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تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1447 هـ      24 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة أمير أجود.
وبحثا خلال الاستقبال سبل التعاون الثنائي في مجالات الإعلام، لا سيما في الإنتاج البرامجي والتلفزيوني، وتبادل المحتوى والخبرات الإعلامية، إضافة إلى مناقشة فرص التدريب الإعلامي المشترك بين البلدين.
واُتُّفِق على مشاركة الهيئة بعدد من برامجها الإعلامية؛ لتعريف الشعب السريلانكي بالمملكة، وتسليط الضوء على رؤيتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية، بما يعزز التقارب الثقافي بين الشعبين الصديقين. وتطرّق الجانبان إلى مشاركة سفارة جمهورية سريلانكا في النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام، وأهمية تعزيز الحضور الدولي للمنتدى، الذي يُعدّ الحدث الإعلامي الأكبر على مستوى المنطقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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