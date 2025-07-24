الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا

البلاد (دمشق)

بدأ وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أمس الأربعاء، زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص السعودي للمساهمة في دعم الاقتصاد السوري. يضم الوفد أكثر من 150 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص، ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان في استقبالهم لدى وصولهم دمشق، وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبدالسلام هيكل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية؛ بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، والتعاون الاقتصادي، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.

وفيما دشن المهندس خالد الفالح أمس مصنعا للأسمنت في سوريا، تشهد الزيارة أعمال المنتدى الاستثماري السعودي-السوري، ومن المقرر إعلان عدد من الصفقات الاستثمارية والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم، واتفاقيات اقتصادية متوقعة تتجاوز 15 مليار ريال، في خطوة عملية كبيرة نحو تفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين القطاع الخاص السعودي من المساهمة في جهود التنمية المستدامة في سوريا، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار وتنظيم عدد من ورش العمل التعريفية.