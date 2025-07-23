وفد سعودي يضم 120 رجل أعمال يصل إلى دمشق

ويضم الوفد أكثر من 120 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وسط تطلعات نحو توقيع اتفاقيات ومشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تفعيل دور القطاع الخاص السعودي إقليمياً.