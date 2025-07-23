وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا

البلاد (لندن)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في العاصمة البريطانية لندن، أمس (الثلاثاء)، مجموعة من منسوبي الوزارة المبتعثين للدراسة في بريطانيا.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة- حفظها الله- على دعم المبتعثين وتوفير جميع الإمكانات، التي تسهم في تهيئة بيئة تعليمية متميزة لهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030. وأعرب سمو وزير الداخلية خلال اللقاء عن اعتزازه بما يحققه المبتعثون من نجاحات أكاديمية ومهنية، مؤكدًا أن عليهم تمثيل المملكة خير تمثيل، واستثمار فترة الابتعاث في مواصلة التميز، واكتساب المعرفة، ليعودوا للمملكة وهم يحملون العلم والمعرفة؛ للإسهام في بناء وطنهم والمشاركة في مسيرته التنموية الطموحة.

وكان وزير الداخلية، قد التقى وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية دان جارفيس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات بين الوزارتين، خاصة في مجال أمن المناسبات الرياضية والفعاليات الكبرى أثناء زيارة سموه لملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية. واطّلع سموه خلال الزيارة على الإمكانات والتجهيزات الأمنية المعتمدة في تنظيم الفعاليات الكبرى، والمناسبات الرياضية التي يحتضنها الملعب، بما في ذلك أنظمة المراقبة، وإدارة الحشود، وآليات الاستجابة للطوارئ.