الرياضة

وزارة الرياضة تطلق برنامج “حكايا الشباب” 2025

صحيفة البلادaccess_time28 / محرم / 1447 هـ      23 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر(الرياض)
أعلنت وزارة الرياضة عن إطلاق برنامج “حكايا الشباب” لنسخة 2025، الذي يأتي ضمن مبادرات الإدارة العامة للأنشطة الشبابية، الهادف إلى تمكين الشباب السعودي، وصناعة بيئة محفزة للإبداع والتفوق، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين ونجوم كرة القدم، والتنس، والجولف، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالقطاع الشبابي.

ينطلق البرنامج من مدينة الباحة يومي 27 و28 من شهر يوليو الحالي، ثم ينتقل إلى مدينة أبها يومي 5 و6 أغسطس، على أن تُختتم فعالياته في محافظة الطائف يومي 10 و11 أغسطس المقبل.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية ممارسة الرياضة للصحة العامة، وتشجيعهم على تجربة رياضات متنوعة، ودعم ممارستهم للأنشطة البدنية، إلى جانب تطوير المهارات الحياتية، وتسليط الضوء على تجارب شبابية سعودية مُلهمة في المجال الرياضي، تُجسد قيم الطموح، والمثابرة، وصناعة النجاح.

ويتضمن البرنامج إقامة عددٍ من الجلسات الحوارية بمشاركة أكاديميين ورياضيين؛ تهدف إلى إثراء النقاش وتعزيز البُعد المعرفي، بالإضافة إلى إقامة معرض رياضي مصاحب بمشاركة عددٍ من الاتحادات الرياضية، يُبرز التنوع في الأنشطة والتجارب التي تُسهم في تطوير القطاع الرياضي المحلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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