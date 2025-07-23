 أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل

البلاد (الدمام)

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، حفل ختام موسم سباقات ميدان فروسية الجبيل لعام 2024م، بحضور محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة ميدان فروسية الجبيل منصور بن زيد الداود.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه القيادة الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام ورعاية ودعم لرياضة الفروسية في مختلف مناطق المملكة، لما تمثله هذه الرياضة من قيمة تاريخية وتراثية راسخة في ثقافة المجتمع السعودي، مؤكداً سموه أن هذا الدعم يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز المشهد الرياضي والثقافي.

وألقى مدير عام ميدان فروسية الجبيل وعضو مجلس الإدارة أحمد العريمة كلمة؛ عبّر فيها عن بالغ الامتنان والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل ورعايته الدائمة لميدان فروسية الجبيل، مؤكّدًا أن ما تحقق من نجاحات خلال هذا الموسم هو ثمرة لتكاتف الجهود وتعاون شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة.

وقدّم محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية لسمو أمير المنطقة الشرقية ، التقرير السنوي للنادي ، متضمنًا أبرز إنجازات وفعاليات الموسم لعام 2024م.

وكرّم سمو أمير المنطقة الشرقية المتميزين خلال الموسم والداعمين وشركاء النجاح ، حيث حصل المدرب والمالك عبدالله الفرج على لقب مدرب وإسطبل الموسم، والمالك طه ياسين لحصول جواده على لقب جواد الموسم، وحقق الفارس عبدالكريم الحبيل لقب خيال الموسم.