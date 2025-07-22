الإقتصاد 3 فرص عقارية بمزاد” مكامن الاستثمار”

البلاد (الرياض) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “مكامن الاستثمار” هجين؛ وذلك يوم الأربعاء 13/8/2025 حضوريًا في تمام الساعة 4:00 مساء، في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وإلكترونيًا عبر منصة” السعودية للمزادات”. ويطرح المزاد 3 فرص عقارية مميزة، بمساحات تبلغ 116 ألف متر مربع، في مواقع إستراتيجية بأهم الأحياء الراقية في مدينة الرياض؛ حيث يتكون العقار الأول من أرض مقام على جزء منها مبان بمساحة 103,937.3 متر مربع، والعقار الثاني أرض سكنية بمساحة 4050 مترًا مربعًا، والعقار الثالث أرض مرفق تعليمي بمساحة 8,523.72 متر مربع. حيث تقع على أهم الطرق الحيوية المميزة؛ كـ” طريق الأمير تركي الأول، وطريق الأمير سطام بن عبدالعزيز، والأحياء الحيوية؛ كحي الرفيعة، وحي المحمدية، وحي القيروان، التي تتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض؛ كفعاليات موسم الرياض” ذا جروفز” بحي الرفيعة، ومن جامعة الملك سعود، والمدينة الرقمية، وبالقرب من مشروع أفنيوز الرياض؛ ما يجعلها وجهة مميزة. ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة. كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات؛ من خلال التواصل على 0555259495- 920003852.