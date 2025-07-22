دعوا لوقف فوري للحرب.. 25 دولة تستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين

البلاد (غزة)

في موقف دولي لافت، استنكرت 25 دولة، أمس (الاثنين)، الأسلوب الذي تتبعه إسرائيل في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، محمّلة إيّاها مسؤولية تفاقم الكارثة الإنسانية ومقتل المدنيين، ودعت في بيان مشترك إلى وقف فوري للحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً.

وأكد البيان، الذي وقّع عليه وزراء خارجية كل من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وأستراليا، وكندا، والدنمارك، وعدد من الدول الأخرى، أن الآلية الحالية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية لإيصال المساعدات”تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، وتنتهك الكرامة الإنسانية لسكان غزة”.

وأضاف البيان:”نحن الموقعون أدناه، نبعث برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن”، كما شدد على أن الدول الموقعة “مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري، والمضي في مسار سياسي يحقق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين، وللمنطقة بأسرها”.

جاء هذا البيان في وقت أكدت فيه مصادر الدفاع المدني في غزة مقتل ما لا يقل عن 93 فلسطينياً، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار على حشود من المدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية شمال القطاع، في واحدة من أكثر الحوادث دموية منذ بداية الحرب.

وفيما أطلقت القوات الإسرائيلية عملية برية جديدة في دير البلح تحت غطاء جوي مكثف، تتواصل الأزمة الإنسانية بشكل متسارع، لا سيما في شمال غزة، حيث تشهد المناطق المحاصرة مستويات غير مسبوقة من الجوع ونقص الغذاء، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات.

من جهته، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: إن قافلة مساعدات مكونة من 25 شاحنة، كانت في طريقها إلى شمال القطاع، واجهت”حشوداً ضخمة من المدنيين الجوعى الذين تعرضوا لإطلاق نار”، بعد عبورها المعابر الإسرائيلية ونقاط التفتيش.

وأكد البرنامج أن ما حدث”انتهاك صارخ لمبادئ العمل الإنساني”، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، مضيفاً: “أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة غير مقبول على الإطلاق”.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 59,029 قتيلاً، و142,135 مصاباً، مشيرة إلى أن الساعات الـ24 الأخيرة وحدها شهدت 134 حالة وفاة و1,155 إصابة، في ظل تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والامتثال للقانون الدولي الإنساني، في ظل التنديد الواسع من قبل منظمات حقوقية وإنسانية بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، وبفشل المجتمع الدولي حتى الآن في فرض هدنة شاملة.