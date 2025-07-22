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تزكية “أحمد أخريدة” رئيسًا لنادي الخليج

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1447 هـ      22 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدمام)
عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الخليج، عن طريق منصة الجمعيات العمومية والانتخابية للأندية، وبإشراف ممثل اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بوزارة الرياضة.

وانطلقت أعمال الجمعية بعد اكتمال النصاب بنسبة 76.71٪ من مجموع أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور والتصويت، وقد بدأ برنامج الجمعية بآيات من الذكر الحكيم تلاها عضو مجلس الإدارة الأستاذ نادر المطوع، ثم كلمة للرئيس التنفيذي علي المحسن، الذي تقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس علاء الهمل، على ما بذلوه من جهود مخلصة، وما حققوه من منجزات نوعية كانت محل فخر واعتزاز لكل أبناء ومحبي نادي الخليج.

وأُعلن خلال الجمعية عن تزكية قائمة المهندس أحمد أخريدة لرئاسة النادي للدورة القادمة “4 سنوات”، وعضوية كل من:
عبدالله المرهون، زكي آل خليفة، عادل السيهاتي، مصطفى المنيان، حسين غانم، عبدالعزيز السيهاتي، علي المطرود.

وقبيل ختام الجمعية العمومية، أعلن ممثل وزارة الرياضة عن فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، وذلك بتاريخ 23 يوليو 2025 ولمدة يوم واحد، من خلال منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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