بنزيما يدعم الحائلي في سباق رئاسة الاتحاد

البلاد (جدة)

أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، دعمه لرئيس النادي السابق أنمار الحائلي في ترشحه لرئاسة شركة نادي الاتحاد غير الربحية، حيث نشر عبر حسابه في منصة “إكس” رسالة قصيرة جاء فيها: “بدأنا هذا معًا.. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله.”

تأتي رسالة بنزيما في وقت حساس، بالتزامن مع إعلان الحائلي الرسمي عن دخوله سباق الترشح في الانتخابات المقبلة، التي تبدأ إجراءاتها يوم الأحد؛ وفق ما أعلنته اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وعبر بيان مؤثر نُشر على حسابه في منصة “إكس”، أعلن أنمار الحائلي، الرئيس السابق لنادي الاتحاد، ترشحه رسميًا لرئاسة الشركة غير الربحية للناد، ووجّه الحائلي رسالة خاصة إلى جماهير الاتحاد قال فيها:“ إلى جماهير الاتحاد العظيمة، نبض هذا الكيان وروحه. إلى من وقفتم دومًا في الصف الأول في الفرح والحزن، في القمة وفي الشدة، كنتم السند والدرع والهتاف الذي لا ينكسر… أنا أحدكم، أفخر بذلك وأعتز.”

وأضاف الحائلي: “كنت مشجعًا عاشقًا قبل أن أكون مسؤولًا، وسأظل كذلك. نعود اليوم لإكمال مسيرة الحلم الكبير الذي بدأ مع دخول صندوق الاستثمارات العامة شريكًا إستراتيجيًا في هذا الكيان العظيم.”

واستعرض الحائلي أبرز ملامح برنامجه المستقبلي في حال فوزه، مؤكدًا أن رؤيته تركز على تعزيز مكانة الاتحاد محليًا وقاريًا. وشملت أبرز النقاط:

– تمكين الأعضاء ليكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار.

– استقطاب الكفاءات لرفع جودة العمل المؤسسي.

– توسيع قاعدة العضوية وتقديم مزايا إضافية للمشتركين.

– تحديد صلاحيات المؤسسة غير الربحية لتجنب التداخل مع شركة النادي.

– دعم الاستقرار الإداري والفني للفريق الأول.

وختم الحائلي بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للفريق الأول، قائلاً:“ الفريق الذي تم بناؤه بعناية وحقق النجاحات مؤخرًا، يستحق منا كل الدعم ليستمر في المنافسة على البطولات محليًا وقاريًا”.