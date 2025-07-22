الرياضة بداية حزينة لنجم النصر الشاب الجابر

البلاد (جدة) أعلن نادي النصر مغادرة لاعبه عبد الملك الجابر معسكر الفريق في النمسا بسبب إصابة في غضروف الركبة، حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات في الرياض. الجابر (21 عاماً) انضم للنصر هذا الصيف قادماً من زاليغنتشار البوسني بعقد يمتد حتى 2029. وقال النصر عبر حسابه بمنصة “إكس”: “وافق مدرب الفريق الأول السيد جورجي جيسوس على مغادرة لاعب الفريق الكابتن عبد الملك الجابر إلى الرياض، وذلك لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة”. وبدأ الجابر (21 عاماً) في صفوف ناشئي نادي أُحد من المدينة المنورة، قبل أن ينتقل إلى فريق الشباب في دينامو زغرب الكرواتي في فبراير 2023، وبعد نحو 6 أشهر انتقل إلى الفريق البوسني الذي خاض معه في الموسم الماضي 33 مباراة في كل المسابقات. وحل النصر ثالثاً في الدوري السعودي في الموسم الماضي وسيشارك في الموسم المقبل بدوري أبطال آسيا 2.