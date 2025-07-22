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المفتي يطلع على أعمال جمعية البر

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1447 هـ      22 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الطائف)
استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مقر الرئاسة بالطائف أمس (الاثنين)، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بحقال التابعة لمحافظة أضم منصور بن صقر الجميعي، وعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن طريح العمري.
واستعرض الجميعي ما تقدمه الجمعية من مشاريع وبرامج وخطط وأهداف تسعى لتحقيقها.
وأثنى سماحته على جهود الجمعية، وحثهم على التعاون على البر والتقوى، واحتساب الأجر، والاستمرار في العطاء.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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