المفتي يطلع على أعمال جمعية البر

البلاد (الطائف)

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مقر الرئاسة بالطائف أمس (الاثنين)، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بحقال التابعة لمحافظة أضم منصور بن صقر الجميعي، وعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن طريح العمري.

واستعرض الجميعي ما تقدمه الجمعية من مشاريع وبرامج وخطط وأهداف تسعى لتحقيقها.

وأثنى سماحته على جهود الجمعية، وحثهم على التعاون على البر والتقوى، واحتساب الأجر، والاستمرار في العطاء.