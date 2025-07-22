الكندية كارملينا تقود سيدات القادسية لكرة القدم

الدمام- البلاد

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية رسمياً مع المدربة الكندية كارميلينا موسكاتو لتولي مهام الإشراف الفني على الفريق النسائي لكرة القدم في النادي، في خطوة تعكس طموحات القدساويين من أجل تعزيز حضوره، ومنافسته في دوري السيدات السعودي.

المدربة كارميلينا كندية ولاعبة كرة قدم سابقة، سبق لها أن مثلت منتخب بلادها، وتعد واحدة من أبرز الأسماء في مجال كرة القدم النسائية، حيث تمتلك خبرة طويلة كلاعبة دولية، وشاركت في أكثر من 90 مباراة بما في ذلك كأس العالم، وأولمبياد لندن 2012 التي أحرزت فيها الميدلية البرونزية.

وشغلت مناصب فنية وإدارية في العديد من الاتحادات والأندية، من بينها تدريب نادي تايجرس أونال المكسيكي للسيدات، ومنتخب جامايكا، إضافة إلى العمل في الاتحاد الكندي لكرة القدم.

وأكدت كارميلينا أن مشروع نادي القادسية، وتطور كرة القدم النسائية في السعودية كانا من أبرز دوافعها لقبول التحدي الجديد، وقالت: “متحمسة لبدء هذا المشروع مع القادسية، وسنعمل معاً على بناء فريق قوي يشرف طموحات النادي والجماهير”.