الرياضة السعودي محمد آل نصفان يصنع التاريخ في الاسكواش العالمي

هاني البشر (الرياض) حقق محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للاسكواش، إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الإسكواش السعودي، بعد تأهله إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للاسكواش تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 128 لاعبًا يمثلون 37 دولة. جاء تأهل آل نصفان إلى دور الـ 16، لأول مرة في تاريخ المشاركات السعودية، بعد فوزه على البريطاني دايلن روبرتس في دور الـ 32. وكان قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز في الدور الأول على حساب الجنوب أفريقي جودا فيلبس بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز في دور الـ 64 على النيوزلندي أوليفر دونبار بنتيجة 3-1. ويخوض اللاعب السعودي محمد آل نصفان غدًا الأربعاء مواجهة تاريخية في دور الـ 16، عندما يلتقي اللاعب الأمريكي كريستيان كابيلا، في مواجهة يأمل من خلالها آل نصفان أن يكتب تاريخًا جديدًا في لعبة الاسكواش.