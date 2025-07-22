السعودية تنظم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق

أعلنت وزارة الاستثمار أنّ المملكة ستنظم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق لاستكشاف آفاق التعاون وتوقيع اتفاقات من شأنها تعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح البيان أنه “في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا… وزارة الاستثمار تنظم منتدى الاستثمار السوريّ السعوديّ 2025 في دمشق بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص”.
وقال إنّ المنتدى “يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين” ويسهم في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية، واستمرارا للجهود السعودية لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها في مرحلتها الحالية لتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها، بناء على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف لترتيب زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للبلدين على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي مع تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا، وتنظيم عدد من ورش العمل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م