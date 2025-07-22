السعودية تنظم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف لترتيب زيارة عمل إلى سوريا بمشاركة وفد كبير من القطاع العام وشركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للبلدين على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات.