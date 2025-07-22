“البلديات والإسكان”: طرح نحو 26 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع البيع على الخارطة خلال النصف الأول من 2025

البلاد (الرياض)
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن طرح نحو 26 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع البيع على الخارطة عبر منصة “سكني” خلال النصف الأول من عام 2025، ضمن جهودها ومساعيها المستمرة لتعزيز المعروض العقاري، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%؛ لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 -.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أنه تم تسليم نحو 5,000 وحدة سكنية للمستفيدين من مشاريع البيع على الخارطة، إضافة إلى تسليم ما يزيد عن 4,200 وحدة ضمن مبادرات الإسكان التنموي، مما يسهم بشكل فعّال في توفير مساكن مناسبة للمستحقين.
وعملت الوزارة على إتاحة أكثر من 5,200 قطعة أرض سكنية عبر منصة “سكني”، ليصل مجموع الأراضي السكنية الموفرة إلى ما يزيد عن 170 ألف قطعة، في خطوة تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم السكنية.
وبينت أنه خلال النصف الأول من هذا العام تم توقيع اتفاقيات لتوصيل التيار الكهربائي إلى سبعة مشاريع كبرى بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال، تغطي مساحة تزيد على 36 مليون م2، وتخدم أكثر من 24 ألف مستفيد، مما يعكس التزام الوزارة بضمان توفير الخدمات الأساسية في المشاريع السكنية.
ومنحت الوزارة 20 مشروعًا جديدًا شهادة “أجود” خلال النصف الأول من 2025، ليصل مجموع المشاريع الحاصلة على هذه الشهادة إلى 57 مشروعًا، مما يؤكد على الالتزام المطورين العقاريين بالمعايير الفنية والمالية المعتمدة.
وعلى صعيد تطوير القطاع العقاري، تم تأهيل 70 مطورًا عقاريًا جديدًا ضمن برنامج دعم المطورين؛ ليصل إجمالي المطورين المؤهلين إلى 310 مطورين عقاريين، إلى جانب توقيع شراكات إستراتيجية مع 36 مطورًا عالميًا في 7 دول؛ لتعزيز الخبرات، وتبادل المعرفة، ورفع كفاءة السوق العقارية.
وفي إطار الجهود المستمرة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة؛ تمت زراعة أكثر من 130 ألف شجرة وشجيرة خلال الأشهر الـ 6 الماضية، ليصل إجمالي ما تمت زراعته إلى 514 ألف من أصل 1,3 مليون شجرة وشجيرة؛ تستهدف الوزارة زراعتها ضمن مبادرة الضواحي الخضراء.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، من خلال زيادة المعروض العقاري وتمكين المواطنين من خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير بيئة سكنية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز التنمية العمرانية في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أنه تم تسليم نحو 5,000 وحدة سكنية للمستفيدين من مشاريع البيع على الخارطة، إضافة إلى تسليم ما يزيد عن 4,200 وحدة ضمن مبادرات الإسكان التنموي، مما يسهم بشكل فعّال في توفير مساكن مناسبة للمستحقين.
وعملت الوزارة على إتاحة أكثر من 5,200 قطعة أرض سكنية عبر منصة “سكني”، ليصل مجموع الأراضي السكنية الموفرة إلى ما يزيد عن 170 ألف قطعة، في خطوة تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم السكنية.
وبينت أنه خلال النصف الأول من هذا العام تم توقيع اتفاقيات لتوصيل التيار الكهربائي إلى سبعة مشاريع كبرى بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال، تغطي مساحة تزيد على 36 مليون م2، وتخدم أكثر من 24 ألف مستفيد، مما يعكس التزام الوزارة بضمان توفير الخدمات الأساسية في المشاريع السكنية.
ومنحت الوزارة 20 مشروعًا جديدًا شهادة “أجود” خلال النصف الأول من 2025، ليصل مجموع المشاريع الحاصلة على هذه الشهادة إلى 57 مشروعًا، مما يؤكد على الالتزام المطورين العقاريين بالمعايير الفنية والمالية المعتمدة.
وعلى صعيد تطوير القطاع العقاري، تم تأهيل 70 مطورًا عقاريًا جديدًا ضمن برنامج دعم المطورين؛ ليصل إجمالي المطورين المؤهلين إلى 310 مطورين عقاريين، إلى جانب توقيع شراكات إستراتيجية مع 36 مطورًا عالميًا في 7 دول؛ لتعزيز الخبرات، وتبادل المعرفة، ورفع كفاءة السوق العقارية.
وفي إطار الجهود المستمرة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة؛ تمت زراعة أكثر من 130 ألف شجرة وشجيرة خلال الأشهر الـ 6 الماضية، ليصل إجمالي ما تمت زراعته إلى 514 ألف من أصل 1,3 مليون شجرة وشجيرة؛ تستهدف الوزارة زراعتها ضمن مبادرة الضواحي الخضراء.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، من خلال زيادة المعروض العقاري وتمكين المواطنين من خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير بيئة سكنية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز التنمية العمرانية في المملكة.