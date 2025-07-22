الرياضة البرتغالي فيليكس يقترب من الدوري السعودي

البلاد (جدة) دخل البرتغالي جواو فيليكس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي اهتمام بعض أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، إضافة إلى أحد أندية بلاده، وفقاً لصحيفة (ذا أثتلتيك) البريطانية. بعد موسم محبط رفقة إي سي ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، وجد النجم الشاب نفسه خارج حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا. وحدد تشيلسي قيمة بيع عقد فيليكس بمبلغ 50 مليون يورو. من جانبها، أفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية، أن بنفيكا يسعى إلى التعاقد مع لاعبه السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، بصفقة كلفت “البلوز” 49.2 مليون يورو، قبل أن يعيره، الشتاء الماضي، إلى نادي إي سي ميلان الإيطالي، بقيمة وصلت إلى 5.5 مليون يورو، وكان قبلها قد لعب معارا مع برشلونة الإسباني أيضا دون أن ينجح في فرض نفسه رغم موهبته الكبيرة.