الرياضة

الاتفاق يضم الحارس هوساوي 3 مواسم

صحيفة البلادaccess_time27 / محرم / 1447 هـ      22 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الدمام)
أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع عبدالباسط هوساوي، حارس المرمى، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم، مع أفضلية تجديد موسمين.

جاء ذلك بعد نهاية عقد الحارس، مع ناديه السابق ضمك، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين اللاعب والنادي.

ومن المقرر أن يلتحق هوساوي بمعسكر الفريق الخارجي الجاري حالياً في البرتغال بمجرد انتهاء إجراءات تأشيرة الدخول لأوروبا.

وسبق لهوساوي أن مثل المنتخب السعودي الأولمبي، من خلال مشاركته في العديد من البطولات والمعسكرات التحضيرية للأخضر، إضافة إلى أندية الرائد وضمك خلال مسيرته الكروية حتى الأن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *