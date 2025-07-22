الاتفاق يضم الحارس هوساوي 3 مواسم

البلاد (الدمام)

أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعاقد مع عبدالباسط هوساوي، حارس المرمى، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم، مع أفضلية تجديد موسمين.

جاء ذلك بعد نهاية عقد الحارس، مع ناديه السابق ضمك، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين اللاعب والنادي.

ومن المقرر أن يلتحق هوساوي بمعسكر الفريق الخارجي الجاري حالياً في البرتغال بمجرد انتهاء إجراءات تأشيرة الدخول لأوروبا.

وسبق لهوساوي أن مثل المنتخب السعودي الأولمبي، من خلال مشاركته في العديد من البطولات والمعسكرات التحضيرية للأخضر، إضافة إلى أندية الرائد وضمك خلال مسيرته الكروية حتى الأن.