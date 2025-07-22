أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم “يارا ولارا” بعد عملية الفصل

البلاد (الرياض)

أكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وقال:” إنه- بفضل الله تعالى- أصبحت جميع المؤشرات الحيوية للتوأم طبيعية، وما زالتا تخضعان للتنفس الاصطناعي في غرفة العناية المركزة”، مشيرًا إلى أن الأمعاء بدأت باستعادة نشاطها بعد العملية، وسيتم تدريجيًا إدخال الطعام من خلال أنبوب متصل من الأنف إلى المعدة؛ ليتم تقديم الغذاء اللازم لهما.

وأوضح أن التوأم تخضعان للمتابعة الدقيقة، ويتم إعطاؤهما المضادات الحيوية لمنع الالتهابات، مبينًا أن حالة الجروح جيدة، وأنه من المحتمل أن يتم رفع التنفس الاصطناعي عن التوأم خلال الأيام الأربعة القادمة.

يذكر أن التوأم كانتا تلتصقان في أسفل البطن والحوض والجزء السفلي للأمعاء الدقيقة والقولون والجهاز البولي والتناسلي وتشتركان كذلك في عظمة الحوض، وتم إجراء عملية جراحية معقدة لفصلهما يوم الخميس الماضي، واستغرقت نحو 12 ساعة، تكللت بالنجاح التام، ونُفِّذت على 9 مراحل، وشارك فيها فريق طبي مكوّن من 38 من الاستشاريين والمتخصصين في التخدير، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية للأطفال، والتجميل والعظام، والكوادر التمريضية والفنية.